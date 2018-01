Regno Unito : a dicembre prezzi al consumo in salita : (Teleborsa) - Accelera su base mensile, l'inflazione nel Regno Unito . Secondo l'Office for National Statistics (ONS), nel mese di dicembre, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita dello 0,4%...

Regno Unito : a dicembre prezzi produzione in salita : Accelera la crescita dei prezzi alla produzione nel mese di dicembre . Secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica ( ONS ), l'indice dei prezzi alla produzione (output) è cresciuto dello 0,4% dopo il +...

Regno Unito : a dicembre prezzi al consumo in salita : Accelera su base mensile, l'inflazione nel Regno Unito . Secondo l'Office for National Statistics (ONS), nel mese di dicembre, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita dello 0,4% su mese, ...

Sanità : “epidemia” di carie tra i giovani nel Regno Unito - alimentazione sotto accusa : ‘Epidemia‘ di carie in Gran Bretagna per i ragazzi under 18. Una vera e propria ‘emergenza odontoiatrica’, secondo gli esperti. Ogni giorno, infatti, circa 170 giovani inglesi si rivolgono ai servizi odontoiatrici degli ospedali per estrarre denti per danni gravi da carie. Secondo i dati del sistema sanitario pubblico inglese (l’Nhs), gli interventi odontoiatrici nelle strutture sanitarie sono cresciute del 17% ...

Crescita stabile per i Paesi OCSE. Regno Unito in controtrend : Crescita ancora stabile per i Paesi dell'OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicatori, pubblicati dall'Organizzazione. A novembre il leading ...

Google regala un set di Android Mini supereroi nel Regno Unito : Pare che alcuni utenti nel Regno Unito abbiano ricevuto un set completo di supereroi Android Mini. Ecco come hanno fatto L'articolo Google regala un set di Android Mini supereroi nel Regno Unito è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Regno Unito - primo giorno di scuola per la principessa Charlotte - : La secondogenita del principe William e di Kate Middleton si è fatta immortalare dalla madre sulle scale della residenza di Kensington Palace mentre indossava un cappottino rosso bordeaux, scarpe in ...

Un super virus spaventa il Regno Unito : Un ceppo influenzale proveniente dall’Australia e denominato A/H3N2 sta seminando il caos nel Regno Unito mettendo a dura prova il servizio sanitario nazionale britannico. Il numero di casi segnalati, riporta l’Evening Standard, è aumentato vertiginosamente in poco più di 24 ore. Il Regno Unito in preda all’influenza Il Regno Unito si trova nel bel mezzo di una crisi sanitaria con 4,5 milioni di persone che affermano di essere state contagiate ...

Influenza : preoccupazione nel Regno Unito per quella “australiana” : Il Servizio sanitario nazionale britannico si sta preparando per una stagione Influenzale particolarmente insidiosa: uno dei ceppi che circolano quest’anno – A/H3N2 – è stato soprannominato “Influenza australiana” perché ha causato grossi problemi in Australia (l’ultima stagione Influenzale è stata la peggiore in quasi un decennio). I virologi stanno aspettando di vedere se anche nel Regno Unito si verificherà ...

A noi i sacchetti - a loro i bicchieri : il Regno Unito pensa alla tassa sul caffè : Mentre in Italia infuria ancora la polemica sui sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati, nel Regno Unito sta succedendo qualcosa di molto...

Maltempo Regno Unito : arriva “la belva dell’est” - in arrivo brusco calo delle temperature : Mentre ancora si contano i danni causati dalla tempesta Eleanor, il Regno Unito si prepara ad un brusco calo delle temperature: in alcune zone la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a -17°C, a causa di quella che i media britannici chiamano “the Beast from the east“, “la belva dell’est“. Fino alla fine del mese resta in vigore l’allerta neve e ghiaccio e il servizio meteorologico nazionale Met Office ...

Regno Unito - pub aperti più a lungo per le nozze di Harry e Meghan - : Il governo ha avviato una consultazione pubblica per estendere l'orario di apertura fino all'una di venerdì 18 e sabato 19 maggio, giorno fissato per il 'royal wedding'

Regno Unito - May ci ripensa su caccia alla volpe : il divieto resta - : Il primo ministro ha assicurato che, in questa legislatura, il parlamento non voterà una possibile reintroduzione. "La mia opinione sulla questione non è cambiata" ha dichiarato, ma dall'opinione ...

Mercato auto - il Regno Unito paga la Brexit. Diesel in calo in tutti i grandi mercati europei - tranne l'Italia : In Catalogna , dove la situazione politica è sempre critica, le vendite sono cresciute meno della media (+7%). L'associazione dei produttori ha anche rilevato una pesante flessione delle consegne di ...