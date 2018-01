Bruno Peres | l' agente | ' Vuole rimanere | ma decide il club'

CALCIOMERCATO ROMA / News - terzino destro : quattro nomi legati a Bruno Peres (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: la società opererà l'acquisto del terzino destro solo in caso di cessione di Bruno Peres, quattro nomi sul taccuino di Monchi(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:26:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Il Galatasaray cerca il sorpasso per Bruno Peres (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il Galatasaray sfida il Benfica per aggiudicarsi il laterale brasiliano Bruno Peres, occhio a Darmian.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:16:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres e Skorupski il tesoretto per il terzino destro (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club della capitale punta a cedere due giocatori in esubero, per ottenere un tesoretto da reinvestire sulla fascia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:06:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Bruno Peres lascia la Roma? Verdi-Napoli : ci siamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (11 gennaio) CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 09.56 MILAN – Brandt, ...

Roma - per Bruno Peres si fa avanti il Galatasaray : Roma, per Bruno Peres si fa avanti il Galatasaray Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, PER Bruno Peres – Bruno Peres è ormai in uscita dalla Roma. Il terzino è destinato a salutare la maglia giallorossa, dopo una stagione e mezza senza aver rispettato le premesse riposte su di lui. IL CLUB TURCO AVANZA LA SUA PROPOSTA In questa sessione di mercato, ...

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres : importante offerta da Istanbul (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: per Bruno Peres si fa avanti con forza il Galatasaray, che avrebbe predisposto un’offerta da 9 milioni più bonus(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres in uscita : il punto sulla trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino destro capitolino, Bruno Peres, piace molto al Benfica, che vorrebbe però uno sconto sul prezzo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:29:00 GMT)

Roma - Bruno Peres vicino alla cessione : tre possibili destinazioni per il terzino : Roma, Bruno Peres vicino alla cessione: tre possibili destinazioni per il terzino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Bruno Peres vicino alla cessione – La Roma è ancora ferma sul mercato, in attesa di sbloccare qualche trattativa in uscita. Una di queste potrebbe riguardare il brasiliano Bruno Peres. L’ex Torino non ha mantenuto le promesse ...

Calciomercato Roma/ News - cedere Bruno Peres per rinforzare la rosa (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi avrebbe anticipato una folta concorrenza per arrivare al giovane Bakary Jaiteh.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:08:00 GMT)

Calciomercato - Milan : André Silva resta. Sassuolo su Izzo. Anche il Brighton su Bruno Peres : Calciomercato di gennaio che entra sempre più nel vivo, tra trattative, acquisti già fatti o quasi e cessioni. La Lazio ha già ufficializzato l'arrivo dall'Hellas Verona di Martin Caceres: il ...

Roma - Bruno Peres : 'Benfica? Lusingato dall'interesse' : Sono contento perché questo è uno dei più grandi club del mondo con una grande storia e una maglia molto rispettata. Sono Lusingato dall'interesse di altri club, il che dimostra che il mio lavoro è ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Bruno Peres vuole restare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il giornalista de L'Eco di Bergamo ha parlato di Alejandro Gomez, sostenendo che non sarebbe determinante per i giallorossi(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 14:16:00 GMT)

Calciomercato Roma - Bruno Peres in partenza? Sentite le parole del brasiliano : La Roma è attesa quest’oggi dalla gara casalinga con l’Atalanta. I giallorossi vogliono riscattare il deludente pareggio ottenuto con il Sassuolo una settimana fa e in generale un mese di dicembre non certo positivo. Sul fronte mercato ci sono da registrare i contatti con il Benfica per la cessione di Bruno Peres, che sembra non convincere Di Francesco. Il brasiliano però pare avere idee diverse sul futuro. Ecco cosa ha dichiarato ai ...

Calciomercato Roma/ News - presto incontro tra gli agenti di Bruno Peres e Benfica (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:32:00 GMT)