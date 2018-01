Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Wolfsburg 14-01-2018 Bundesliga

Probabili Formazioni Nantes -Psg - 20° giornata Ligue1 14/01/2018 : Nantes – Psg si affronteranno alla 20.45 di Domenica 14 Gennaio 2018 allo stadio della Beaujoire-Louis Fonteneau. E’ una squadra, quella di Ranieri, che fatica a segnare più di una rete, ma nello stesso tempo ne prende pochissimi. Nelle ultime cinque partite ha totalizzato tre vittorie, un pari e una sconfitta. Il Nantes è una squadra che si sa difendere bene, allenata da Ranieri, un tecnico made in Italy. Fino ad ora sta ...

Probabili Formazioni Real Sociedad-Barcellona - Liga 14/01/2018 : Real – Sociedad -Barcellona, sfida valevole per la 19° giornata della Liga, si terrà il 14/01/2018, alle 20.45 presso lo stadio Municipal de Anoeta, San Sebastian. Il Real Sociedad di Eusebio Sacristàn viene da un ultima sconfitta in casa del Leganes, in una brutta serie di cinque partite terminate con tre sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria. Non è un buon momento per la formazione basca, che deve invertire la rotta per non ...

Verona Milan Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live : diretta Verona Milan Primavera: Streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Due squadre in calo si affrontano nell'ultima giornata di andata del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:00:00 GMT)

Padova Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live : diretta Padova Vicenza: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:30:00 GMT)

Inter Bologna Primavera/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live : diretta Inter Bologna Primavera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dopo la vittoria in Supercoppa i nerazzurri si tuffano nuovamente nel campionato(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 02:36:00 GMT)

Probabili Formazioni Eibar-Atletico Madrid - Liga 13-01-2018 : Domani pomeriggio alle ore 18:30 italiane, si giocherà allo Stadio Municipale di Ipurùa la sfida tra Eibar ed Atletico Madrid, valevole la 19° giornata della Liga. Contrariamente a quanto si possa immaginare pensando al blasone delle due squadre, non sarà affatto una partita dall’esito scontato. Entrambe le squadre infatti arrivano al match di sabato in uno splendido stato di forma. Chi ha stupito particolarmente sin qui è l’Eibar, una ...

Diretta / Atalanta Juventus Primavera streaming video e tv : torna Loria. Probabili Formazioni e orario : Diretta Atalanta Juventus Primavera: info streaming video e tv, Probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quindicesima giornata del campionato 1(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:22:00 GMT)

Probabili Formazioni Bournemouth-Arsenal - Premier League 14-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Rientrano i titolari nei padroni di casa, dubbio Sanchez per i Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 23^giornata, si apre con la sfida tra Bournemouth e Arsenal al Vitality Stadium. Padroni di casa che vengono da un periodo tutt’altro che roseo, e il pareggio raggiunto in extremis contro il Wigan in FA Cup ne è una dimostrazione. Le ...

Probabili Formazioni Cardiff City-Sunderland - Championship 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cardiff City-Sunderland, 27^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 13.30: entrambe devono riscattarsi. Il Cardiff è in cerca di riscatto dopo quattro sconfitte consecutive, mentre il Sunderland vuole il primo successo del 2018. I Bluebirds allenati da Neil Warnock dopo un testa a testa con il Wolverhampton sono scivolati al terzo posto e a -2 dal Derby County che, in questo momento, sarebbe promosso in Premier ...

Probabili Formazioni Barnsley-Wolverhampton Wanderers - Championship 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Barnsley-Wolverhampton Wanderers, 27^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 16.00: i Tykes obbligati a vincere. Partita fondamentale per il Barnsley di Paul Heckingbottom che ha urgentemente bisogni di una vittoria per non scivolare in zona retrocessione. Posizione decisamente diversa per il Wolverhampton, capolista in Championship con 61 punti a +12 dal Derby County secondo e a +14 dal Cardiff terzo. I Wolves ...

Probabili Formazioni Braga-Benfica 13-01-2018 Primeira Liga : Le Probabili Formazioni di Sporting Braga-Benfica, 18^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30: Hassan sfida Jonas in attacco, mentre Martins spondesta un “Horta” sulla trequarti dello Sporting. Allo stadio comunale di Braga lo Sporting ospiterà nel vero e proprio big match di questa giornata il Benfica: è questa la sfida di cartello della 18^ giornata di Primeira Liga. In classifica entrambe le Formazioni sono davvero vicina, con ...

Probabili Formazioni Montpellier-Monaco - Ligue 1 13-1-17 : Le Probabili Formazioni di Montpellier-Monaco, Ligue 1, Falcao-Keita dal 1′ Sarà una sfida decisamente interessante quella tra Montpellier, settimo in classifica, e Monaco, secondo alle spalle dei marziani del PSG. I biancorossi vengono da una striscia positiva ed hanno anche i dati a favore: negli ultimi 5 scontri tra le due compagini, Falcao&Co non hanno mai perso, 1 solo pareggio e 4 vittorie. Il bomber colombiano è ...

Probabili Formazioni Rennes-Olympique Marsiglia Ligue 1 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Rennes-Olympique Marsiglia 20^Giornata Ligue 1, 13 gennaio ore 17:00 . Prcic non sarà della partita per il Rennes, mentre il Marsiglia gioca con la squadra (quasi) al completo. Eccoci nuovamente con la Ligue 1 che riaprirà ufficialmente i battenti domani pomeriggio alle ore 17.00, con il primo match della massima serie francese del 2018: Rennes – Olympique Marsiglia! Una sfida molto attesa che verrà ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Villareal Liga 13-01-2018 : La 19^ giornata della Liga, vedrà scendere in campo Real Madrid-VillaReal. Le due squadre sono distanti tra di loro solo 4 punti. sarà una partita difficile, soprattutto per il Real Madrid che ha tutto da perdere. Infatti, la Liga sembra essere chiusa, il Barcellona ha distanziato di 9 punti la seconda in classifica, ovvero l’Atletico Madrid. I blancos sono in crisi e dovranno rilanciarsi assolutamente in questa partita se vogliono ...