Barcellona e Deulofeu pretendono troppo | così l’Inter si è ritirata e il Napoli aspetta

Barcellona : meglio il Napoli dell'Inter per Deulofeu : Ultime notizie dalla Spagna su Gerard Deulofeu . Secondo quanto riporta Sport , il Barcellona preferisce cedere l'esterno al Napoli, pronto a prenderlo a titolo definitivo. L'Inter invece potrebbe permettersi solamente il prestito del giocatore. L'ex Milan resta aperto ...

Deulofeu è in pressing - faccia a faccia col Barcellona : "L'Inter è la prima scelta" : L'esterno catalano ha chiesto un confronto con la dirigenza blaugrana: vuole partire e tornare in Italia

DEULOFEU ALL’INTER? / Calciomercato news : lo spagnolo ha già un accordo. Si tratta con il Barcellona : DEULOFEU all'Inter? Lo spagnolo del Barcellona pronto ad approdare a Milano in questa finestra di Calciomercato ma manca l'accordo con il club blaugrana.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Mercato Inter - Deulofeu apre. Ma il Barcellona vuole Skriniar : Milano, 8 gennaio 2018 – L'Inter in pressing su Gerard Deulofeu , e stavolta avrebbe trovato il gradimento del calciatore. L'esterno spagnolo è stanco di restare in panchina al Barcellona e vuole ...

Calciomercato Barcellona - scaricato Deulofeu : 'Non rientra nel nostro progetto'. E l'Inter spera... : Gerard Deulofeu è sempre più lontano dal Barcellona, per l'esterno ex Everton, con una parentesi di sei mesi nel 2017 con la maglia del Milan, sempre più probabile un cambio di maglia già in questa ...

Calciomercato - l’annuncio del Barcellona su Deulofeu : importanti novità in chiave Inter : Il Barcellona ha scaricato ufficialmente Gerard Deulofeu. Lo spagnolo non rientra più nei piani del club catalano. Ecco le parole pronunciate da Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ai microfoni di BeIN Sports: “Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo ...

Supermarket Barcellona - non solo Deulofeu : in partenza anche Aleix Vidal - sfida Roma-Napoli : In casa Barcellona hanno appena accolto Coutinho, arrivato dal Liverool per 160 milioni di euro. I blaugrana sono inoltre in procinto di chiudere anche per Yerri Mina. Dopodichè il club catalano penserà a qualche cessione: in partenza oltre a Deulofeu, conteso da Inter e Napoli, figura anche Aleix Vidal che non rientra più nel progetto tecnico di Valverde. In Serie A ci sono Roma e Napoli che cercano un terzino. Inizialmente il club partenopeo ...

Inter - si va avanti per Deulofeu : Sabatini tratta il prestito col Barcellona : Inter, si va avanti per Deulofeu: Sabatini tratta il prestito col Barcellona Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, SI VA avanti PER Deulofeu – L’Inter è reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina e ora i calciatori nerazzurri godranno della settimana di pausa prevista dopo gli sforzi compiuti durante le feste natalizie. Questa pausa ...

Inter : avanti per Deulofeu - si tratta per il prestito col Barcellona : La pausa del campionato aiuterà tutti a mettere ordine per guardare al futuro prossimo con più nitidezza. Di questo ne beneficerà il mercato dell'Inter che non dovrebbe regalare sussulti in nome del ...

Strappo Deulofeu-Barcellona - il Napoli alla finestra : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione Deulofeu 'A Barcellona sta succedendo altro e Giuntoli ha allungato le orecchie: Deulofeu è rimasto fuori dai convocati del Barca per la trasferta a Vigo di coppa del ...

Inter - da de Vrij e Skriniar a Deulofeu che intrecci col Barcellona : Secondo la Gazzetta dello Sport il Barcellona é pronta a soffiare all'Inter già a gennaio Stefan de Vrij , in scadenza con la Lazio e si cui Ausilio e Sabatini lavorano da mesi per acquistarlo a ...

Napoli su Deulofeu : potrebbe lasciare Barcellona a gennaio : Gerard Deulofeu per il Napoli. La notizia rimbalza dalla Spagna fino all’Italia, tramite SportItalia, e allieta questo fine 2017 napoletano. La società partenopea è a caccia di un esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce, prevalentemente a destra, e ha messo nel mirino diversi profili in Italia e all’estero. Uno di […] L'articolo Napoli su Deulofeu: potrebbe lasciare Barcellona a gennaio proviene da ...

