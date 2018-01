Come rimuovere sfondo alle foto su Android

Come rimuovere il mascara senza spezzare le ciglia : Un gesto abituale Come levare il mascara , spesso compiuto tutti i giorni, riveste grande importanza. Soprattutto perché le ciglia sono sensibilissime e se non vengono trattate con delicatezza in fase di detersione si spezzano o, nel peggiore dei casi, si strappano. E questo accade perché « il mascara , una volta applicato, quando si asciuga tende di norma a seccare un po’ la ciglia che diventa più fragile e quindi potrebbe spezzarsi più ...

Come rimuovere audio dai video : Se nei vostri video l’audio è fastidioso e volete tanto rimuoverlo allora non è affatto un problema. La soluzione c’è, grazie alle applicazioni che vi elencheremo potrete togliere l’audio da video in modo davvero semplice, inoltre potrete anche estrapolare l’audio e trasformarlo in un file MP3. Oltre ad app per Android e iOS, vi consiglieremo anche dei programmi per PC molto utili. Tutto fattibile anche per i meno ...