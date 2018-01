Calcio | Serie D | 18giornata Bentornato campionato | il nuovo anno scatta con

Il mondo del Calcio piange la morte di Angelillo. Il primatista di reti segnate in Serie A scompare a 80 anni : Una delle figure storiche del calcio più conosciute ci ha lasciato. Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di Serie A a 18 squadre, con 33 gol, è morto in Ospedale a Siena. Il decesso, secondo quanto riportato dall’Ansa, è avvenuto il 5 gennaio ma la notizia è stata resa nota dalla famiglia solo in queste ore per questioni di riservatezza. Nato a Buenos Aires il 5 ...

Calcio a 5 - 16^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone - Came Dosson e Luparense volano via! Kaos sorpassa Napoli : Nessuna sorpresa in testa alla classifica nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, la prima del nuovo anno. L’Acqua&Sapone Unigross supera agevolmente il Block Stem Cisternino, prevalendo 6-2 grazie alla doppietta di uno scatenato Calderolli, e si conferma al comando della graduatoria con 36 punti, uno in più rispetto alla Came Dosson, capace di piazzare il colpaccio della giornata battendo 7-4 il Pescara con due gol a ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Juventus 0-1 - Federico Bernardeschi decisivo - vittoria sofferta per la Vecchia Signora : Missione compiuta per la Juventus nella ventesima giornata del campionato di Calcio di Seria A. La formazione di Massimiliano Allegri conquista una vittoria di misura contro il Cagliari della Sardegna Arena. Un match decisamente tirato, finito 1-0 per i bianconeri in cui a decidere è stata una marcatura di Federico Bernardeschi nella ripresa. Nel primo tempo regna l’equilibrio: tre legni in totale, due dei bianconeri con Dybala e proprio ...

Pagelle/ Milan Crotone (1-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Biglia e Bonaventura steccano (Serie A) : Le Pagelle di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, è una sorta di liberazione per il difensore e capitano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:47:00 GMT)

Pagelle/ Roma Atalanta (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita. Caldara e l'ex Toloi dominano (Serie A) : Le Pagelle di Roma Atalanta (1-2) per il Fantacalcio: i voti con i rispettivi giudizi. La Dea passa allo stadio Olimpico: decidono Cornelius e De Roon - espulso in seguito - non basta Dzeko(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:43:00 GMT)

PAGELLE / Napoli Verona (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Sarri domina la sfida dei mister (Serie A) : Le PAGELLE di Napoli Verona (2-0): Fantacalcio, i voti della partita giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti: Sarri, Callejon e Koulibaly i migliori, 20^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:08:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Roma-Atalanta 1-2 - gli orobici sbancano l’Olimpico - giallorossi in crisi : L’Atalanta non si ferma più. Gli uomini di Giampiero Gasperini dopo aver espugnato il San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia, si confermano anche in campionato sbancando l’Olimpico e superando la Roma 2-1. Un risultato figlio di una prova eccezionale della formazione nerazzurra a segno nel primo tempo con Cornelius e De Roon, espulso poi per doppia ammonizione. In superiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Di ...

Pagelle/ Milan Crotone (1-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Ottima prova di Calhanoglu (Serie A) : Le Pagelle di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, decide una partita nella quale spicca anche Calhanoglu(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Calcio - Serie A : il Napoli si riprende la vetta - Benevento seconda vittoria di fila : C'è il Napoli che ribalza in testa alla classifica. Ma la notizia della ventesima giornata di Serie A (la prima del girone di ritorno) è il successo del Benevento per 3-2 sulla Sampdoria . Il secondo ...