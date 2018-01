Serie A | Milan-Crotone 1-0 | decisivo Bonucci

Pagelle/ Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Ottima prova di Calhanoglu (Serie A) : Le Pagelle di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, decide una partita nella quale spicca anche Calhanoglu(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Serie A - Milan-Crotone. Bonucci : 'Il derby la gara della svolta. Mal di pancia? Solo chiacchiere' : Quello che conta di più è lo spirito che si è visto anche nei minuti finali, meglio di così il 2018 non poteva cominciare", le parole di Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport subito dopo il ...

Serie A Milan-Crotone 1-0 - il tabellino : MILANO - Il Milan batte il Crotone con il punteggio di 1-0 nella gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Ai rossoneri basta il gol di Bonucci. Milan-Crotone 1-0: NUMERI E STATISTICHE MILAN (...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 20a giornata (6 gennaio) in DIRETTA : Napoli per tenere la testa - Milan per rinascere - Lazio per la Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale della 20a giornata di Seria A. L’Epifania offre un pomeriggio ricco di grande calcio, con tante partite interessanti. Riflettori puntati sul Napoli, che ospita al San Paolo il Verona e cercherà i tre punti per restare in testa. Una vittoria imprescindibile anche per il Milan, che ha bisogno di ritrovarsi e servirà quindi una bella prestazione con il Crotone. La Lazio sarà invece impegnata ...

