Fiorentina-Inter | una partita pazzesca nel segno di campioni sfortunati

Benevento - nel mirino un obiettivo di Inter e Fiorentina : Seguito da Inter e Fiorentina , può finire a Benevento . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i sanniti vogliono Djavan Anderson , laterale di destra del Bari , punto di forza della formazione di Fabio Grosso, e stanno sondando il terreno per l'ex Ajax.

Serie A Fiorentina - Simeone : "Rispetto l'Inter e Icardi. Ma voglio vincere..." : A "Premium Sport" l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone fa il punto della sua stagione guardando al prossimo match contro l' Inter : " Sono migliorato tantissimo rispetto alla prima gara ...

Biglietti Fiorentina-Inter (6 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventesima giornata di Serie A : Anno nuovo, stesse tradizioni. Non si ferma il campionato italiano di calcio di Serie A che prosegue anche all’Epifania: sabato 6 gennaio c’è in programma infatti la ventesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Allo Stadio Franchi di Firenze si sfidano, alle 15, i padroni di casa della Fiorentina e l’Inter. Match davvero molto interessante, con i viola che vogliono provare ad impensierire i nerazzurri, in un periodo ...

Fiorentina - Capodanno in campo aspettando l'Inter : FIRENZE - Fiorentina in campo anche nel giorno di Capodanno per preparare la sfida di venerdì al Franchi contro l'Inter, primo appuntamento del 2018 per i viola. Stefano Pioli ha deciso di non ...

Inter e Fiorentina interessate a Yanga-Mbiwa : Al Lione dal 2015, Yanga-Mbiwa potrebbe far ritorno nel massimo campionato italiano dove ha già giocato (stagione 2014/15, con la casacca della Roma). Sulle sue tracce ci sarebbero Inter e Fiorentina, ...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 all’intervallo. Decide Lulic - biancocelesti stellari : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo: si gioca a Santo Stefano, il calcio non si ferma durante le feste e dopo le abbuffate di ieri e oggi ci regala un grande spettacolo con un incontro che si preannuncia appassionante e divertente tra due ...

Inzaghi : 'Testa all'Inter? Contro la Fiorentina in campo la Lazio migliore' : Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla a Rai Sport : 'Quella viola è un'ottima squadra e per noi sarà una partita difficile. La Fiorentina è in un buon periodo e ben allenata, dunque dovremo disputare una partita tosta nel tentativo di centrare ...

Lazio - Inzaghi : "Prima la Fiorentina - poi l'Inter" : "In cmapo quella che per me è la squadra migliore. I rientri di Felipe Anderson e Wallace ci aiuteranno molto"

Ahia Inter : in vista del derby e della Fiorentina - potrebbero esserci due importanti forfait : L’Inter di Luciano Spalletti chiuderà la stagione con due incontri davvero molto delicati. La mini-crisi nella quale si trovano i nerazzurri, non lascia certo tranquillo il tecnico, che nelle prossime due gare si giocherà il passaggio alle semifinali di Coppa Italia ed una bella fetta di possibilità di lottare davvero in chiave scudetto. Due occasioni da non fallire insomma, ma l’Inter potrebbe essere costretta ad affrontarle senza ...

LIVE Cagliari-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : Intervallo alla Sardegna Arena ancora 0-0 : ... Pezzella, Astori, Laurini, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Thereau, Simeone Allenatore: Stefano Pioli 2 Notizie sul tema Dove vedere Cagliari-Fiorentina, diretta tv e LIVE streaming ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa conteso tra Inter e Napoli : Calciomercato Fiorentina, Chiesa conteso tra Inter e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Fiorentina, Chiesa conteso – Federico Chiesa è una delle stelle più brillanti della Fiorentina e del calcio italiano. Il classe ’97 sta sfornando grandi prestazioni di giornata in giornata. Questo fa sì che numerosi club, italiani ed esteri, ...