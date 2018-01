Eiaculazione precoce | come riconoscere e risolvere il problema

Sesso : come distinguere tra Eiaculazione precoce primaria o secondaria - la diagnosi fondamentale per la terapia : In occasione del 13° congresso della Societa’ italiana di chirurgia genitale maschile (Sicgem), in corso a Roma, si è rilevato che in Italia l’eiaculazione precoce è un problema per 1/3 degli uomini sessualmente attivi. Secondo studi recenti condotti in Europa e negli Stati Uniti, in una popolazione di uomini di età compresa tra i 18 e i 70 anni, il 49,6% degli uomini è affetto da eiaculazione precoce primaria, il 34,6% da ...