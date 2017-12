Maltempo Pistoia | frana sulla SP34 nelle vicinanze del ponte di Sorana

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Lucca - Massa Cararra - Pistoia - Prato e Firenze : stato di emergenza regionale per le province di Lucca , Massa Carrara, Pistoia , Prato e la Citta’ Metropolitana di Firenze . La dichiarazione, a seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta su parte della Toscana nei giorni fra il 9 e il 12 dicembre, è stata formalizzata oggi con la firma del decreto da parte del presidente della Regione Enrico Rossi. Il decreto – che ha compreso anche le province di Pistoia , Prato e la ...

Maltempo - Toscana : piove nella biblioteca San Giorgio di Pistoia : piove all’interno della biblioteca San Giorgio di Pistoia e il Comune corre ai ripari stanziando 100mila euro per la manutenzione straordinaria dell’edificio. La struttura, inaugurata nel 2007, “mostra tutti gli effetti di una progettazione inesistente, si legge in una nota del Comune, sulla manutenzione negli ultimi dieci anni e di un progetto della struttura carente. Anche in questo periodo tornano a manifestarsi problemi di ...

Maltempo - Pistoia : ‘Piano inverno’ di Enel per fronteggiare le emergenze : Presentato in Prefettura a Pistoia il “Piano Inverno”, di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, preparato per fronteggiare emergenze dovute a perturbazioni particolarmente intense. I rappresentanti di e-distribuzione hanno illustrato l’attività svolta per il taglio piante nella fascia di propria competenza, ricordando che negli ultimi due anni i ...