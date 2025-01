Isaechia.it - Sanremo 2025, Fedez duetterà con Marco Masini nella serata cover? Le dichiarazioni del cantante

Anchecalcherà il palco dell’Ariston insieme ad altri ventinove artisti in gara per concorrere alla vittoria del Festival di. Secondo un‘indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, per ladelleil rapper avrebbe un assomanica infallibile per creare un boom mediatico. Starebbe infatti preparando un duetto consulle note di Bella Str0nza. Un vero e proprio attacco alla sua ex Chiara Ferragni, questo è quanto si vociferava.Di fatto la notizia non è stata ancora ufficializzata, ma FQ Magazine in queste ore ha riportato cosa avrebbe rispostoalla domanda diretta su questa ipotetica collaborazione tra i due.Durante un incontro con i fan per il firmacopie del disco “10 Amori”, avvenuto il 19 gennaio scorso a Piacenza, il cantautore ha dichiarato che non aveva ancora deciso di accettare la collaborazione per “Bella Str0nza”.