Sport.quotidiano.net - Vis, il presidente Bosco:: "Grande lavoro di squadra. Uniti verso nuovi obiettivi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vis quarta dopo la brillante prestazione di Pontedera che ha portato alla dodicesima vittoria stagionale. Labiancorossa non è mai stata così in alto in serie C nella sua lunga storia. Un percorso virtuoso, segnato da prestazioni convincenti e orchestrato da un allenatore, Stellone, che ha conquistato tutti. Unache sta risvegliando in città ilentusiasmo per il calcio. E adesso che la salvezza è nel cassetto, tutto l’ambiente può guardare avanti con fiducia alle prossime sfide, a cominciare da quella con la Ternana di domenica alle 19,30, vero e proprio scontro diretto per l’alta classifica. Con ilMauroabbiamo cercato di fare il punto sul bel percorso della Vis Pesaro dopo la convincente e importante prestazione di Pontedera., quarantadue punti e obiettivo salvezza raggiunto con quindici giornate d’ anticipo, se lo aspettava? "Raggiungere la salvezza con così largo anticipo è un risultato che ci riempie di orgoglio.