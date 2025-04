Inter Bayern Monaco Kompany ne recupera due rispetto all039andata la situazione di Neuer

Inter affronta il Bayern Monaco per conquistare un posto tra le. Leggi su Calciomercato.com Il ritorno dei quarti di finale è sempre più vicino e San Siro è pronto, l`affronta ilper conquistare un posto tra le.

Bucciantini: «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!»

Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta ...

Bayern Monaco-Inter LIVE 0-0

Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Bayern-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI BAYERN MONACO (4-2-3-1...

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern ...

