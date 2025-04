Quotidiano.net - Dalla Food Valley al mondo. La sfida di Bnl Bnp Paribas: banca globale con radici locali

I territori e le relative realtà produttive come destinatari di un impegno che continua a crescere e che ha l’ambizione di accompagnare imprese e famiglie nei delicati momenti di trasformazione e di passaggio come quelli che stiamo attraversando. Una mission che BNL rinnova attraverso uno sguardo lungimirante rispetto alle sfide che attendono le filiere italiane sui mercati con uno sguardo all’innovazione e alla transizione digitale. E non potrebbe essere diversamente per il Gruppo BNPche, nello Stivale, conta 14 società inclusa BNL, oltre 5 milioni di clienti e circa 16 mila collaboratori. Una presenza, quella di BNL BNP, che conta in Emilia-Romagna 42 sedi dedicate a diverse tipologie di clientela – individui, famiglie, imprese, enti – e un modello di servizio sinergico con le società del Gruppo BNPin Italia.