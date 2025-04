Ilgiorno.it - Cede cavo dell’alta tensione a Cazzago, il sindaco scrive a Terna: cittadini preoccupati, servono verifiche per evitare che si ripeta

San Martino (Brescia), 15 aprile 2025 – IldiSan Martino Fabrizio Scuri chiede risposte alla societàin merito al cedimento di unavvenuto ieri mattina a Pedrocca: frazione diSan Martino. I disagi non sono mancati in tutte le frazioni del paese: Calino,e Bornato, oltre che a Pedrocca e in altre aree dell’ovest bresciano. Si sono registrati interruzioni della corrente, alcuni cortocircuiti e piccoli incendi. Non in tutti i casi i problemi sono già stati risolti. Scuri stamattina ha scritto una lettera protocollata a. “Nella tarda mattinata del 14 aprile 2025 si è rotto undi altache attraversa Viale Europa nella frazione Pedrocca del Comune diSan Martino. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone, mentre alcune abitazioni hanno avuto danni significativi –Fabrizio Scuri - Di seguito alcuni punti da affrontare: comunicare le cause o per lo meno le ipotesi di quanto avvenuto, comunicare con chiarezza agli abitanti interessati l'iter da seguire per il rimborso dei danni, perché sono state date risposte diverse sull'iter da seguire.