Giulia Salemi look casual per lo shopping di lusso a Milano

Milano? Se alla passeggiata, ci aggiungiamo anche un po' di shopping di lusso è ancora meglio. Giulia Salemi è stata paparazzata nel quadrilatero della moda intenta a fare acquisti. Bellissima e sorridente, si è distinta anche per il look casual ma accattivante: il suo è l'outfit perfetto per la primavera. Vita da mammaGiulia stringe KianIl 10 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori di Kian Salemi Pretelli. Nello scatto di famiglia con cui hanno dato l'annuncio su Instagram i due posavano abbracciati, in pigiama, con il piccolo in braccio. Dolcissimi e bellissimi, davano il via a un nuovo, meraviglioso capitolo delle loro vite. Da allora la Salemi ha alternato le giornate da mamma, tra cambi, poppate, pisolini e passeggiate, agli impegni lavorativi.

