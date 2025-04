Ue e Maros Sefcovic verso tariffe zero per beni industriali e resilienza delle catene di approvvigionamento

Maros Sefcovic, sul tavolo sono stati posti "la nostra offerta di lavorare per ottenere tariffe reciproche zero per zero per tutti i beni industriali, comprese le automobili, il tema della sovraccapacità globale nei settori dell'acciaio e dell'alluminio, la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento nei semiconduttori e nei prodotti farmaceutici". Lo rende noto un portavoce della Commissione Ue, sottolineando che Bruxelles "continuerà ad affrontare questi colloqui in modo costruttivo. È chiaro che saranno necessari notevoli sforzi congiunti" per un'intesa. Quotidiano.net - Ue e Maros Sefcovic: verso tariffe zero per beni industriali e resilienza delle catene di approvvigionamento Leggi su Quotidiano.net Nel corso degli incontri di ieri del commissario Ue al Commercio, sul tavolo sono stati posti "la nostra offerta di lavorare per ottenerereciprocheperper tutti i, comprese le automobili, il tema della sovraccapacità globale nei settori dell'acciaio e dell'alluminio, lanostredinei semiconduttori e nei prodotti farmaceutici". Lo rende noto un portavoce della Commissione Ue, sottolineando che Bruxelles "continuerà ad affrontare questi colloqui in modo costruttivo. È chiaro che saranno necessari notevoli sforzi congiunti" per un'intesa.

