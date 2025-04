È morto Patrick Vettori fratello del noto campione di arti marziali Marvin nell’incendio a Trento

Patrick Vettori, fratello del noto campione di arti marziali Marvin, è morto a causa dell'incendio sviluppatosi nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ma i soccorsi sono stati vani: Patrick Vettori, che aveva 30 anni, era già deceduto a causa delle inalazioni di fumo.Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, l'incendio sarebbe scoppiato in cucina (forse per una pentola lasciata sulla piastra accesa) sorprendendo il giovane che stava ancora dormendo ed è deceduto a causa delle inalazioni di fumo. Si tratta probabilmente di un incidente domestico. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 5 da alcuni vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall'appartamento in cui viveva da solo.

