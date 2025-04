Un uomo mi ha plagiata e ricattata oggi tendo alla castità famosa showgirl fa una confessione shock ecco chi è

oggi 52enne, ha scelto di raccontarsi senza filtri in una lunga intervista al Corriere della Sera. Un tuffo nel passato tra successi televisivi e ombre private, ma anche uno sguardo lucido e maturo sulla sua vita attuale.L’ex showgirl, che debuttò a soli 19 anni in Non è la Rai, si è aperta su una relazione tossica vissuta dopo il matrimonio con il cantante Pago, confessando di essere stata vittima di plagio e ricatti. Una testimonianza potente, che getta luce su ciò che spesso si nasconde dietro i sorrisi dello spettacolo.La confessione shock di Miriana Trevisan: plagiata e ricattata, paura per il figlio«Un uomo che mi ha fatto del male, che mi ha plagiata, controllata, ricattata». Donnapop.it - «Un uomo mi ha plagiata e ricattata, oggi tendo alla castità»: famosa showgirl fa una confessione shock, ecco chi è Leggi su Donnapop.it Un racconto coraggioso, doloroso e sorprendente. Miriana Trevisan, volto amatissimo della TV anni Novanta e52enne, ha scelto di raccontarsi senza filtri in una lunga intervista al Corriere della Sera. Un tuffo nel passato tra successi televisivi e ombre private, ma anche uno sguardo lucido e maturo sulla sua vita attuale.L’ex, che debuttò a soli 19 anni in Non è la Rai, si è aperta su una relazione tossica vissuta dopo il matrimonio con il cantante Pago, confessando di essere stata vittima di plagio e ricatti. Una testimonianza potente, che getta luce su ciò che spesso si nasconde dietro i sorrisi dello spettacolo.Ladi Miriana Trevisan:, paura per il figlio«Unche mi ha fatto del male, che mi ha, controllata,».

Miriana Trevisan spaventa: "Un uomo mi ha fatto male, oggi vivo quasi casta", "La bellezza non regge: vedi Belen". Miriana Trevisan: «Avevo paura di Boncompagni: mi nascondevo in bagno. Le ramanzine di Mike, gli scherzi di Vianello. Vivo in quasi castità». Miriana Trevisan: "Un uomo mi ha fatto del male, mio figlio ha ancora gli incubi. Oggi vivo in quasi castità". Miriana Trevisan pedinata ai tempi di Striscia la Notizia, "mi seguiva fino a casa, ho spaccato tutto". Miriana Trevisan: "Non ho un fidanzato da sei anni. Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti". Quella volta che Miriana Trevisan disse no: «Io il perizoma non me lo metto». Ne parlano su altre fonti