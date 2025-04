Ilprimatonazionale.it - Dal romanzo al delirio: l’antifascismo terapeutico di Scurati

Roma, 15 apr – C’è un momento, durante l’intervista ad Antonioandata in onda su La Torre di Babele il 14 aprile 2025, in cui lo scrittore – ormai più moralista che romanziere – afferma: “Non mi illudo che chi proviene dal lato sbagliato della storia possa dichiararsi tale”, in riferimento al dirsi antifascisti. Una frase che basterebbe da sola a dimostrare quanto l’ossessione antifascista di certa intellighenzia sia ormai ridotta a riflesso condizionato, più utile a sedare traumi personali che a comprendere i fatti storici.tratta il Fascismo come nevrosi, non come fenomeno storico, da tempo autoproclamato “interprete” del ventennio, continua a proporre un Mussolini più analizzato che analizzabile. La sua narrativa si è trasformata in una lunga seduta di psicoanalisi collettiva, in cui il Duce è il paziente, e gli italiani i pazienti inconsapevoli.