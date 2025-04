La confessione consiglio di Chris Martin Soffro di depressione ecco cosa mi aiuta

depressione, così volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi". È questo il messaggio video di Chris Martin, frontman dei Coldplay, recentemente condiviso su Instagram: Martin rivela di soffrire di depressione e descrive le strategie che adotta per affrontarla. Chris Martin e la depressione Sorridente e rilassato nel video pubblicato da Hong Kong, dove si trova per il tour mondiale della band, Martin ha parlato apertamente delle sue difficoltà emotive, sottolineando l'importanza di pratiche come la scrittura libera e la meditazione trascendentale per mantenere l'equilibrio mentale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coldplay (@coldplay) Non è la prima volta che il cantante racconta di episodi di depressione: già in passato, in particolare dopo la separazione da Gwyneth Paltrow nel 2014, con cui ha avuto due figli si era confessato pubblicamente. Quotidiano.net - La confessione-consiglio di Chris Martin: “Soffro di depressione, ecco cosa mi aiuta” Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 - “Ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando con la, così volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi". È questo il messaggio video di, frontman dei Coldplay, recentemente condiviso su Instagram:rivela di soffrire die descrive le strategie che adotta per affrontarla.e laSorridente e rilassato nel video pubblicato da Hong Kong, dove si trova per il tour mondiale della band,ha parlato apertamente delle sue difficoltà emotive, sottolineando l'importanza di pratiche come la scrittura libera e la meditazione trascendentale per mantenere l'equilibrio mentale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coldplay (@coldplay) Non è la prima volta che il cantante racconta di episodi di: già in passato, in particolare dopo la separazione da Gwyneth Paltrow nel 2014, con cui ha avuto due figli si era confessato pubblicamente.

