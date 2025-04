Omicidio nel Mugello La guardia giurata uccisa e sepolta è Federico Perissi

Omicidio nel Mugello. La guardia giurata uccisa e sepolta è Federico Perissi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Omicidio nel Mugello. La guardia giurata uccisa e sepolta è Federico Perissi Leggi su Ildifforme.it La confessione di un senegalese di 41 anni: "L’ho ucciso e seppellito a Bilancino”. Secondo le ricostruzioni, vittima e killer si conoscevanoL'articolonel. Laproviene da Il Difforme.

Firenze, 15 aprile 2025 – E’ di Federico Perissi, il corpo senza vita trovato nella notte in Mugello, a Bilancino. La confessione del presunto assassino, un uomo di origini senegalesi di 41 anni, ...

