Ucraina Witkoff Putin aperto a pace permanente con Kiev accordo si basa su Crimea Donetsk Lugansk Zaporizhzhia e Kherson

accordo si basa sui cosiddetti 5 territori. Witkoff: "Al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta. Ci è voluto un po' di tempo per arrivare a questo punto" L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato che Putin è aperto ad una pace permanente.

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate"

L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e ...

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina)

C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì...

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita

(Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo ...

