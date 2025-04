Smart 5 Brabus potenza elettrica e stile sportivo

Wired.it - Smart #5 Brabus: potenza elettrica e stile sportivo Leggi su Wired.it Un suv elettrico compatto, scattante, rifinito nei minimi dettagli e pronto a sorprendere per prestazioni e carattere

Smart #5 Brabus, il debutto alla Design Week di Milano. Elettroni e muscoli – FOTO

La “prima volta” di una smart sulla quale l’allestitore Brabus è intervenuto già in fase di sviluppo è arrivata e riguarda la #5, il Suv elettrico di serie più grande (4,7 metri di ...

smart #5 BRABUS: 475 kW per il SUV elettrico più estremo mai realizzato da Smart

Con uno 0-100 km/h in 3,8 secondi, la nuova #5 Brabus mantiene le promesse legate al marchio sportivo che da sempre caratterizza le versioni più sportive di Smart... Leggi tutto

