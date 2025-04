Quotidiano.net - “Ti amerò fino all’ultimo respiro”. Lo strazio di Marvin Vettori per la morte del fratello Patrick

Roma, 15 aprile 2025 – "Eri e resterai sempre il numero 1 fratellino mio!”. Inizia così il post straziante scritto da, il noto campione di arti marziali miste affida ai social tutto il dolore per la tragedia che ha stroncato la vita al, morto a solo 30 anni in un incendio nella sua casa in Trentino. Ecco cosa ha l’atleta di Mmi su Instagram. “Ti” “Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile, ti. Non penso sarò più lo stesso dopo oggi perché forse non te l’ho detto mai detto ma la mia forza sei sempre stata tu. Eri il più sveglio e il più intelligente tra i 2, ti stavi creando un futuro meraviglioso e non riesco a farmene una ragione”. Emerge tutto il dolore nel lungo post del campione dedicato al, che solo pochi giorni fa aveva annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali del 4 maggio con la lista ‘Civica per Mezzocorona’.