Per mia figlia Luna Marì sarei disposto anche a non rifarmi una famiglia Per lei mi sono rinnamorato di Belén Rodriguez le rivelazioni di Antonio Spinalbese

Spinalbese e Andrea Tabanelli sono tra i protagonisti della nuova puntata di The Couple, andata in onda lunedì 14 aprile. E tra le mura del reality condotto da Ilary Blasi, il legame tra i due si fa sempre più forte. Non solo gioco e convivenza: li unisce un’esperienza personale che li segna ogni giorno, quella di padri separati. Spinalbese ha colto così l’occasione per tornare a parlare di Belén Rodriguez e della figlia Luna Marì.“Siamo sensibili, siamo dei papà piagnoni. Io lo sono. Esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. È la motivazione a tutto. Ho scoperto quale è la felicità”. Parla di Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Belén. Non la vede ogni giorno, ma ha imparato ad affrontarlo: “sono riuscito ad accettare che non mi serve averla vicino fisicamente. Ilfattoquotidiano.it - “Per mia figlia Luna Marì sarei disposto anche a non rifarmi una famiglia. Per lei mi sono rinnamorato di Belén Rodriguez”: le rivelazioni di Antonio Spinalbese Leggi su Ilfattoquotidiano.it Antoninoe Andrea Tabanellitra i protagonisti della nuova puntata di The Couple, andata in onda lunedì 14 aprile. E tra le mura del reality condotto da Ilary Blasi, il legame tra i due si fa sempre più forte. Non solo gioco e convivenza: li unisce un’esperienza personale che li segna ogni giorno, quella di padri separati.ha colto così l’occasione per tornare a parlare die della.“Siamo sensibili, siamo dei papà piagnoni. Io lo. Esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia. Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. È la motivazione a tutto. Ho scoperto quale è la felicità”. Parla di, lanata dalla relazione con. Non la vede ogni giorno, ma ha imparato ad affrontarlo: “riuscito ad accettare che non mi serve averla vicino fisicamente.

