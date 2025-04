Ex Milan Tonali gol da urlo contro il Manchester United VIDEO

Milan, Sandro Tonali continua a incantare in Inghilterra. Nell'ultimo turno di Premier League grandissimo gol contro il Manchester UnitedEx Milan, Sandro Tonali continua a incantare in Inghilterra. Nell'ultimo turno di Premier League grandissimo gol contro il Manchester United. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Ex Milan, Tonali: gol da urlo contro il Manchester United | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it Ex, Sandrocontinua a incantare in Inghilterra. Nell'ultimo turno di Premier League grandissimo golilEx, Sandrocontinua a incantare in Inghilterra. Nell'ultimo turno di Premier League grandissimo golil. Ilda Gazzetta.it.

Newcastle, Tonali non si ferma più: super gol al volo contro il Manchester United. Southampton-Newcastle 1-3: gol e highlights. Tonali come un treno!. Newcastle-Brentford 3-1: Tonali fa doppietta e regala la semifinale di Carabao Cup. United, che batosta: poker dal Newcastle, gran gol di Tonali. Tonali si emoziona dopo il gol e viene accolto dagli applausi nello spogliatoio del Newcastle: "Yes, Sandy".

