Masterclass di Fotografia documentaria ed Editoriale guidata da Antonio Faccilongo e organizzata da InsideOver, ma c’è ancora la possibilità di garantirsi uno degli ultimi posti disponibili. L’appuntamento formativo, in programma dal 10 maggio al 26 ottobre 2025, rappresenta un’opportunità irripetibile per chi aspira a professionalizzare la propria passione per la Fotografia.La particolarità di questo corso intensivo – che si svolgerà sia in presenza nella redazione milanese di InsideOver che online – risiede nella guida d’eccezione: Antonio Faccilongo, fotografo documentarista di fama internazionale e vincitore nel 2021 del prestigioso World Press Photo.Faccilongo, romano, dopo gli studi in Scienze della Comunicazione e un master in Fotogiornalismo, ha sviluppato una carriera focalizzata sulle tematiche sociali e umanitarie in Medio Oriente. It.insideover.com - Masterclass di Fotografia documentaria con Antonio Faccilongo: iscriviti ora, posti limitati Leggi su It.insideover.com Si avvicina la data d’inizio delladied Editoriale guidata dae organizzata da InsideOver, ma c’è ancora la possibilità di garantirsi uno degli ultimidisponibili. L’appuntamento formativo, in programma dal 10 maggio al 26 ottobre 2025, rappresenta un’opportunità irripetibile per chi aspira a professionalizzare la propria passione per la.La particolarità di questo corso intensivo – che si svolgerà sia in presenza nella redazione milanese di InsideOver che online – risiede nella guida d’eccezione:, fotografo documentarista di fama internazionale e vincitore nel 2021 del prestigioso World Press Photo., romano, dopo gli studi in Scienze della Comunicazione e un master in Fotogiornalismo, ha sviluppato una carriera focalizzata sulle tematiche sociali e umanitarie in Medio Oriente.

