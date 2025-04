Stop al gas russo l’Ue vuole la rescissione dei contratti

Il problema, oggi, è rappresentato dai contratti a lungo termine che legano ancora le aziende europee al gas russo, con Bruxelles che starebbe studiando delle opzioni legali che consentano a tali soggetti europei la rescissione dei contratti senza il pagamento di pesanti penali a Mosca.Il piano Ue per la rescissione dei contratti sul gas russoCosì come riferito dal Financial Times, che a sua volte riporta il parere di tre funzionari Ue a conoscenza del piano, la Commissione europea avrebbe l'intenzione di dichiarare la forza maggiore per permettere alle aziende importatrici di gas russo di recedere i propri contratti di fornitura ancora attivi.

