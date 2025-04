Stasera c’è Cattelan… su Rai2 gli ospiti del 15 aprile 2025

Stasera c’è Cattelan. su Rai2” con il nono appuntamento. Il late night show condotto da Alessandro Cattelan, andrà in onda martedì 15 aprile in seconda serata su Rai2.Durante la nona puntata di Stasera c’è Cattelan si siederanno alla scrivania di Alessandro Cattelan i The Kolors, Tommy Cash, Shablo e l’immancabile Ospite Misterioso. L’Ospite Misterioso, la cui identità è ignota anche ad Alessandro Cattelan, verrà rivelato nel corso della serata con un ingresso speciale: sarà infatti svelato al pubblico e al conduttore attraverso l’apertura di un pacco.Stasera c’è Cattelan prosegue con questa nuova stagione ricca di novità, senza perdere però il suo spirito originale. Ad accompagnare Alessandro e i suoi ospiti ci saranno, come sempre, la musica degli Street Clerks, le rubriche con il pubblico e le grandi interviste ai protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dello sport. 361magazine.com - “Stasera c’è Cattelan… su Rai2”: gli ospiti del 15 aprile 2025 Leggi su 361magazine.com Nona puntata in onda su Rai 2Dopo il successo delle puntate precedenti, torna “c’è Cattelan. su” con il nono appuntamento. Il late night show condotto da Alessandro Cattelan, andrà in onda martedì 15in seconda serata su.Durante la nona puntata dic’è Cattelan si siederanno alla scrivania di Alessandro Cattelan i The Kolors, Tommy Cash, Shablo e l’immancabile Ospite Misterioso. L’Ospite Misterioso, la cui identità è ignota anche ad Alessandro Cattelan, verrà rivelato nel corso della serata con un ingresso speciale: sarà infatti svelato al pubblico e al conduttore attraverso l’apertura di un pacco.c’è Cattelan prosegue con questa nuova stagione ricca di novità, senza perdere però il suo spirito originale. Ad accompagnare Alessandro e i suoici saranno, come sempre, la musica degli Street Clerks, le rubriche con il pubblico e le grandi interviste ai protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Potrebbe interessarti anche:

“Stasera c’è Cattelan… su Rai2”: gli ospiti dell’1 aprile

In onda questa sera in seconda serata Il late night show di Rai2, condotto da Alessandro Cattelan, torna martedì 1 aprile con la settima puntata della stagione, in onda in seconda serata. Anche ...

Stasera C'è Cattelan...su Rai 2 al via stasera con Olly, vincitore di Sanremo 2025: tutti gli ospiti

Al via questa sera la quinta edizione del late show di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan. Ecco tutti gli ospiti e le novità che ci aspettano. La scrivania di Alessandro Cattelan si sta già ...

Sanremo 2025, Carlo Conti: “Stasera Panariello fa da baby sitter a mio figlio”. Marcuzzi: “Dopo due anni al freddo, mi hanno tirato dentro”. Cattelan: “Sono distrutto. ma è una follia bellissima”

Sono stati 13 milioni e 575mila gli spettatori medi che hanno assistito alla serata Cover del 75esimo Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Giorgia con Annalisa sulle note del brano premio ...

Stasera c'è Cattelan su Rai 2: Tommy Cash e gli altri, ecco tutti gli ospiti del 15 aprile. Stasera c'è Cattelan... su Rai 2, Tommy Cash e i The Kolors tra gli ospiti di oggi. Stasera c'è Cattelan questa notte in tv su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata. RAI 2 * "STASERA C'È CATTELAN..." - 15/4 (00.00): «IL RITORNO DEL LATE NIGHT SHOW, CON ALESSANDRO CATTELAN E THE KOLORS - CASH - SHABLO - OSPITE MISTERIOSO. “Stasera c’è Cattelan”: The Kolors, Tommy Cash e Shablo ospiti della nuova puntata. Siamo stati nel backstage di “Stasera c’è Cattelan… su Rai2”. Ne parlano su altre fonti