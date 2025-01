Ilrestodelcarlino.it - Valentini nuovo vice presidente dell’Unione

Da Fantini a. L’Unione sammarinese commercio e turismo ha unche da qualche giorno siede al fianco di Marina Urbinati. Infatti, l’associazione di categoria nell’ultimo consiglio direttivo ha accettato le dimissioni da membro del direttivo e dalla carica didel consigliere Tommy Fantini. "Come previsto dallo Statuto – spiegano da Usc – nel corso della seduta del 7 gennaio scorso, il consiglio direttivo ha provveduto alla nomina del". Si tratta di Diegoche andrà ad affiancare ilin carica Marina Urbinati per il mandato 2024-2027. IlUrbinati e tutto direttivo di Unione sammarinese commercio e turismo ringraziano il consigliere fantini "l’operato svolto e per l’impegno profuso, augurando al giovaneDiegoun proficuo lavoro per il prossimo futuro".