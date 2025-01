Panorama.it - Sette personaggi al centro del potere

Almeno ufficialmente, l’Italia è nelle mani dipubblici che vediamo ogni giorno in tv e che rappresentano l’Italia politica. Con loro l’Italia entra nell’anno nuovo. Non aggiungerò aggettivi o connotati, tipo iNani o i Magnifici, lepiaghe o lemeraviglie, perché sarebbe un giudizio sommario, genericamente spregiativo o laudativo. Vediamoli a uno a uno. Per la decima volta consecutiva l’Italia è entrata nel nuovo anno col predicozzo istituzionale di fine anno di Sergio Mattarella. Per ragioni di incarico, età e durata a lui spetta il ruolo di Protagonista. Molti presidenti del passato abitavano la zona grigia del tiepido consenso o del tiepido dissenso ma senza picchi e polarizzazioni, eccetto due o tre. Mattarella invece è celebrato, oltre che dall’Italia ufficiale, da una fetta di italiani ma detestato dal resto d’Italia, che per prudenza o educazione definiamo l’altra metà.