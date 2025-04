Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «Mia figlia Matilde ha il doppio cognome. Un altro bambino? Non ci penso proprio, fatemi prima uscire dal tunnel»

Leggi su Vanityfair.it

La campionessa ha svelato che laavuta da Matteo Giunta porta anche il suo. E che, almeno per ora, a dispetto del gossip non c'è alcun bebè numero due in arrivo: «è già bella tosta, e richiede tante energie»