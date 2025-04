Secoloditalia.it - Nella strage di Sumy morti anche 7 bambini. Trump: “Orribile”. E la Tass censura la notizia

Sono 7 itra le 34 vittime del raid russodomenica delle palme a, cittadina del nord-est dell’Ucraina. Il bilancio dei feriti sale a 119, tra di essi 15. Lo annuncia la portavoce del Servizio di emergenza stataleregione.In queste ore è diventato virale il video della bambina dal visetto ferito e sanguinante sotto un cappellino di lana, che piange in braccio alla giovane mamma e grida: “Mi hanno colpita!, Mi hanno colpita!”. La madre,lei in lacrime, che le pulisce il viso, la stringe a sé e cerca di consolarla, in piedi in mezzo alla strada, tutte e due sporche di sangue. Un filmato che è diventato il simbolo delladella Domenica delle Palme a, mentre la gente era per strada per andare a messacittà ad appena 50 chilometri dal confine russo.