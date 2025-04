.com - Calcio Serie D / La Vigor Senigallia si tiene stretta il pari con l’Atletico Ascoli

Antonioli: “Atleticobravo a concederci poco, lo 0-0 va bene”.Seccardini: “il gol non gol? Se c’è stato errore lo accettiamo, la prestazione è stata comunque convincente”, 14 Aprile 2025 – Bene per il punto, per il gioco ripassare magari un’altra volta.Non per fare gli “schizzinosi” visto che a tre giornate dalla fine a pesare sono soltanto i punti ma certo ci si aspettava almeno un atteggiamento diverso dallanel match contro, ma il punto ottenuto vale oggettivamente molto perchéla zona play-out a 5 punti.Mister Mauro Antonioli è onesto ad ammetterlo e sistretto lo 0-0:“sì, anche io mia spettavo di più, abbiamo provato a far girare la palla ma come mi aspettavoci ha concesso poco. Diamo merito anche a loro che sono una squadra forte, non ci hanno concesso spazi.