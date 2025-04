Maltempo in arrivo su novarese e Vco forti piogge tra mercoledì e giovedì

Maltempo, esclusa una breve parentesi, quella appena iniziata nel novarese e Vco.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "una vasta saccatura atlantica si sta approfondendo sul Mediterraneo, pilotando una serie di perturbazioni. Novaratoday.it - Maltempo in arrivo su novarese e Vco: forti piogge tra mercoledì e giovedì Leggi su Novaratoday.it Sarà una settimana di, esclusa una breve parentesi, quella appena iniziata nele Vco.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "una vasta saccatura atlantica si sta approfondendo sul Mediterraneo, pilotando una serie di perturbazioni.

Ne parlano su altre fonti Maltempo in arrivo su novarese e Vco: forti piogge tra mercoledì e giovedì. Novarese e Vco ancora sotto la pioggia: prosegue l'allerta meteo. Sole e clima primaverile su novarese e Vco, ma domenica torna il maltempo. Maltempo, continua la pioggia su Novarese e Vco con allerta meteo. Maltempo, week end con allerta meteo nel novarese e Vco. Maltempo, ancora pioggia su novarese e Vco: continua l'allerta meteo.

Scrive novaratoday.it: Week end di pioggia su novarese e Vco: allerta gialla per valanghe in montagna - Fine settimana di maltempo su novarese e Vco, dove già dalla giornata di ieri, venerdì 21 marzo, il sole ha lasciato il posto alle nuvole e alla pioggia. Secondo il bollettino meteo di Arpa Piemonte, ...

novaratoday.it comunica: Meteo, torna il freddo su novarese e Vco: da lunedì brusco calo delle temperature - Secondo le previsioni di 3B Meteo, le massime non supereranno i 14-15 gradi, mentre le minime resteranno sotto i 5 gradi ...

Come scrive arezzonotizie.it: Maltempo in arrivo in Toscana, le previsioni del prossimo fine settimana - Si prospetta così una settimana, quella che ci condurrà alla Pasqua, caratterizzata dal maltempo ... le ultime proiezioni modellistiche, l’arrivo di nuove perturbazioni tra Pasqua e Pasquetta.