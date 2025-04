Consiglio Regione Marche l’odg del 15 aprile

Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 15 aprile a partire dalle ore 10. All'ordine del giorno due proposte di legge, abbinate e a testo unificato, per l'istituzione di un comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella Regione Marche. Altre due proposte di legge all'esame d'Aula e relative al sistema Marche di protezione civile e di modifica alla normativa sulle costruzioni in zone sismiche. In discussione anche l'atto amministrativo concernente l'imboschimento delle superfici agricole e la proposta di deliberazione per la sostituzione di un componente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. In coda l'esame di provvedimenti per la salvaguardia del settore dell'automotive e sul piano industriale dell'IMR di Jesi.

