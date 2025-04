Nuova rimodulazione da PosteMobile in arrivo aumenti al costo di chiamate e SMS

PosteMobile annuncia una Nuova rimodulazione che coinvolge numerosi piani a consumo che ricevono aumenti a chiamate e SMS.

Come scrive msn.com: PosteMobile, rimodulazioni dal 20/6: novità e come esercitare il diritto di recesso - PosteMobile ha annunciato l'imminente rimodulazione di alcuni piani tariffari mobili resasi necessaria per adeguarsi "alle evoluzioni tecnologiche" e nel contempo far fronte alla crescita dei costi e ...