Di Gregorio esulta dopo Juve Lecce il messaggio social del portiere bianconero che scatena i tifosi – FOTO

dopo Juventus–Lecce, anche Michele Di Gregorio ha festeggiato sui social i tre punti importanti conquistati dalla squadra di Tudor. I bianconeri sono tornati in zona Champions scavalcando il Bologna di Italiano. Così l'estremo difensore della Juve su Instagram. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Michele Di Gregorio (@michelediGregorio22)Il messaggio social del portiere bianconero scatena i commenti dei tifosi della Juve.

