Dazi l’alert di Foti occhio a Pechino rischiamo un’invasione di prodotti cinesi a basso prezzo

Foti, ha messo nero su bianco una preoccupazione che dovrebbe scuotere Bruxelles e le cancellerie europee: «rischiamo presto un’invasione di prodotti cinesi a basso prezzo». Un monito forte, che arriva mentre l’Unione Europea appare ancora troppo timida nell’alzare barriere a tutela delle proprie imprese e del lavoro dei cittadini europei. Non solo. Proprio rispondendo alla prima domanda dell’intervistatore il ministro di FdI spazza via dubbi ed equivoci possibili sulla missione della premier a Washington: Il premier Meloni nella sua trasferta in Usa «sarà lì come Italia. E per una volta, come ha certificato Standard & Poor’s, non come un Paese pieno di debiti, ma con conti in ordine». Secoloditalia.it - Dazi, l’alert di Foti: occhio a Pechino, “rischiamo un’invasione di prodotti cinesi a basso prezzo” Leggi su Secoloditalia.it Nel cuore dell’intervista rilasciata a Repubblica, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, ha messo nero su bianco una preoccupazione che dovrebbe scuotere Bruxelles e le cancellerie europee: «prestodi». Un monito forte, che arriva mentre l’Unione Europea appare ancora troppo timida nell’alzare barriere a tutela delle proprie imprese e del lavoro dei cittadini europei. Non solo. Proprio rispondendo alla prima domanda dell’intervistatore il ministro di FdI spazza via dubbi ed equivoci possibili sulla missione della premier a Washington: Il premier Meloni nella sua trasferta in Usa «sarà lì come Italia. E per una volta, come ha certificato Standard & Poor’s, non come un Paese pieno di debiti, ma con conti in ordine».

Ne parlano su altre fonti Dazi, l'alert di Foti: occhio a Pechino, "rischiamo un’invasione di prodotti cinesi a basso prezzo". Con Trump o con l’Europa? Meloni, i dazi, il rischio vaso di coccio. Il ministro Foti: “Dazi, patto con gli Usa. E a marzo nuovo Pnrr”. G7: al via i lavori della ministeriale Esteri, occhi puntati su Ucraina e dazi. Oltre i dazi. Per valutare Trump occhio a chi detiene il debito americano. CartaBianca, Corona sconvolge Berlinguer: "Sono io", occhio alla foto.

Come scrive quotidiano.net: Dazi, il ministro Foti: “A negoziare sarà la Ue. La Cina? Non è una strada” - Per il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti (nella foto), non ci sono dubbi ... a un’area di libero scambio Usa-Europa con dazi zero a zero". Lo shock dei dazi ha spinto l’Europa ...

Lo riporta ilsole24ore.com: Dazi: Foti, trattativa con Ue su uso risorse Pnrr gia' in corso e andra' avanti - Cosi' il ministro per gli affari europei e il Pnrr Tommaso Foti al termine della riunione a Palazzo Chigi sui dazi rispondendo ad una domanda sull'utilizzo dei fondi del Pnrr per aiutare le ...

Scrive ilsole24ore.com: Dazi: Foti, Ue tolga quelli autoimposti, ridare competitivita' a industria italiana - No a guerra commerciale con Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "Il nostro problema non e' soltanto superare il momento dei dazi senza ... e del Pnrr Tommaso Foti intervenendo a Radio ...