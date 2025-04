.com - Ciclismo / Allievi, week end di successi per la Zero24 Cycling team

Leggi su .com

Tommaso Cingolani in Trentino, Filippo Cingolani in Veneto; Fiorini, Filippo Cingolani, Alessiani e Morganti a Camerata PicenaVALLESINA, 14 aprile 2025 – Tre gare, tre.Il Petruccichiude un altro fine settimana da assoluto protagonista nel panorama delgiovanile, confermandosi tra le squadre più solide e in forma di questo avvio di stagione.Il primo trionfo arriva da Nalles, in Trentino Alto Adige, dove Tommaso Cingolani conquista la quarta vittoria consecutiva alla Marlene Südtirol Sunshine Race, prova nazionale XCO di mountain bike. Nella gara riservata aglidel secondo anno, disputata su un tracciato tecnico e reso insidioso dalla pioggia, il campione europeo di ciclocross ha atteso il momento giusto per colpire, piazzando l’attacco decisivo nell’ultimo giro e tagliando il traguardo in solitaria.