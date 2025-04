Termovalorizzatori siglato un protocollo con la prefettura contro le infiltrazioni mafiose

Termovalorizzatori di Palermo e Catania. È l'obiettivo dei protocolli di legalità firmati oggi a Palazzo d’Orléans dal presidente della. Palermotoday.it - Termovalorizzatori, siglato un protocollo con la prefettura contro le infiltrazioni mafiose Leggi su Palermotoday.it Garantire condizioni di massima trasparenza e prevenire ogni rischio di infiltrazione di interessi illeciti e mafiosi nei cantieri per la realizzazione dei duedi Palermo e Catania. È l'obiettivo dei protocolli di legalità firmati oggi a Palazzo d’Orléans dal presidente della.

Ne parlano su altre fonti Termovalorizzatori, siglato un protocollo con la prefettura contro le infiltrazioni mafiose. VARIANTE DI ALCAMO, SI PARTE: SIGLATO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

Come scrive ciaocomo.it: Non solo il “Pulsante Rosso”, in Prefettura firmato anche un altro protocollo: potenziamento della sicurezza sul lavoro - Tutti stamane attorno al tavolo della Prefettura. Il protocollo promuove la cultura della sicurezza sul lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione, diffusione di buone pratiche e messa a ...

Come scrive ilgiorno.it: Como, prevenzione infortuni sul lavoro: firmato in Prefettura il protocollo - Como, 9 aprile 2025 - La Prefettura di Como ha definito oggi un protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in ambito provinciale, con il coinvolgimento di tutte le ...

Secondo italpress.com: Termovalorizzatori, Schifani “Entro settembre 2026 inizio dei lavori” - Dobbiamo trasformare la difficoltà in un'opportunità e i termovalorizzatori rappresentano la soluzione ... gare abbiamo scelto Invitalia come partner tecnico e già firmato il protocollo di vigilanza ...