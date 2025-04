Aponte Msc supera Blackrock come principale acquirente dei 43 porti di Ck Hutchinson

Aponte, patron del gruppo Msc, sta emergendo come il principale investitore del consorzio che mira ad acquistare 43 porti di CK Hutchison del magnate di Hong Kong Li Ka-shing. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. L’accordo, annunciato a marzo e del valore di 23 miliardi di dollari, è stato bloccato dalla Cina per il ruolo degli Usa. Terminal Investment Ltd della famiglia Aponte, con sede a Ginevra e nota come TiL, sarebbe l’unica proprietaria di tutti i porti una volta completata la transazione, tranne per i due a Panama che saranno nel controllo del colosso americano Blackrock.Blackrock deterrà il 51% dei due porti lungo il Canale di Panama, uno sul Pacifico e uno sull’Atlantico, mentre TiL avrà il restante 49%. Le strutture lungo la via d’acqua strategica rappresentano circa il 4% del valore totale dell’accordo, che una volta siglato frutterà a CK Hutchison oltre 19 miliardi di dollari in contanti. Ilfattoquotidiano.it - Aponte (Msc) supera Blackrock come principale acquirente dei 43 porti di Ck Hutchinson Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’imprenditore italiano Gianluigi, patron del gruppo Msc, sta emergendoilinvestitore del consorzio che mira ad acquistare 43di CK Hutchison del magnate di Hong Kong Li Ka-shing. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. L’accordo, annunciato a marzo e del valore di 23 miliardi di dollari, è stato bloccato dalla Cina per il ruolo degli Usa. Terminal Investment Ltd della famiglia, con sede a Ginevra e notaTiL, sarebbe l’unica proprietaria di tutti iuna volta completata la transazione, tranne per i due a Panama che saranno nel controllo del colosso americanodeterrà il 51% dei duelungo il Canale di Panama, uno sul Pacifico e uno sull’Atlantico, mentre TiL avrà il restante 49%. Le strutture lungo la via d’acqua strategica rappresentano circa il 4% del valore totale dell’accordo, che una volta siglato frutterà a CK Hutchison oltre 19 miliardi di dollari in contanti.

