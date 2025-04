Nuovo boom di fallimenti per le imprese causa aumento dei costi nel 2024 17 In testa costruzioni e industria

fallimenti di imprese in Italia. Dopo anni di calo culminato a giugno 2020, a fine 2024 è stato registrato un Nuovo picco: +17,2% dopo il +9,8% di fine 2023. Anni in cui del resto la produzione industriale ha fatto segnare continui cali. In numeri assoluti, rileva l'Osservatorio procedure e liquidazioni di Cerved, i casi sono saliti da 7.848 a 9.194. La maggiore concentrazione si registra nel Nord-Ovest (30% delle procedure, Lombardia in testa), tra le società di capitali (82%) e nei servizi (35%). Analizzando i comparti, boom di fallimenti emergono nelle costruzioni (+25,7%) e nell'industria (+21,2%), in particolare Metalli (+48,4%) e sistema moda (+41,1%). Largo consumo, chimica e farmaceutica sono invece in controtendenza. Sono messe a dura prova le aziende più giovani: tra le imprese interessate da procedure fallimentari, quelle con meno di 5 anni di vita passano dal 2% del totale nel 2022 al 12% nel 2024.

