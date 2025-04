Ora sulla laurea della ministra Calderone indaga la Procura di Roma

Leggi su Open.online

Ladiha aperto un fascicolo di indagine, al momento senzati o ipotesi di reato, in relazione ad un esposto presentato da un professore universitario di Brescia sul percorso accademicodel Lavoro, Marina, presso la Link Campus University. Ne dà notizia Ansa. A presentare l’esposto è stato il professore Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato, che chiede ai pm, in cui sono allegate notizie di stampa, di accertare se i titoli acquisiti nel 2012 e nel 2016 dallasiano irregolari o meno e nel caso di risposta affermativa se si possano configurare ipotesi di reato. Nei giorni scorsi lasi è detta «serenissima» in quanto il suo «percorso è assolutamente limpido e corretto, quindi non ho alcun tipo di preoccupazione».