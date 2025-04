Coppa d’Oro della Maga Circe chi ha vinto la manifestazione delle auto d’epoca sportive

della Coppa d’Oro della Maga Circe, la prestigiosa manifestazione dedicata alle auto d’epoca sportive costruite entro il 1965. L’evento ha portato sulle strade della provincia di Latina circa 40 equipaggi, protagonisti di una sfilata raffinata e suggestiva a bordo. Latinatoday.it - Coppa d’Oro della Maga Circe: chi ha vinto la manifestazione delle auto d’epoca sportive Leggi su Latinatoday.it E’ stata un successo l’edizione, la prestigiosadedicata allecostruite entro il 1965. L’evento ha portato sulle stradeprovincia di Latina circa 40 equipaggi, protagonisti di una sfilata raffinata e suggestiva a bordo.

Come scrive ilmessaggero.it: Coppa della Maga Circe, tra Sabaudia e San Felice Circeo un elegante cigno blocca il corteo di auto storiche - Un elegante cigno bianco ha bloccato, seppur per qualche minuto, gli equipaggi della Coppa d'Oro della Maga Circe, la manifestazione di auto storiche sportive che in questi giorni ...

Lo riporta radioluna.it: Coppa d’Oro della Maga Circe vince Umberto D’Aiello con la sua Triumph TR3 del 1957 - SABAUDIA – Si è conclusa l’edizione 2025 della Coppa d’Oro della Maga Circe, la prestigiosa manifestazione dedicata alle auto d’epoca sportive costruite entro il 1965. L’evento ha portato sulle strade ...

Secondo latinaquotidiano.it: Coppa d’Oro della Maga Circe 2025: in arrivo tre giorni di motori, eleganza e tradizione - Oltre 40 auto storiche sfileranno tra borghi e panorami della provincia di Latina per la Coppa d’Oro della Maga Circe, dal 12 al 14 aprile. Un evento che unisce passione motoristica e valorizzazione d ...