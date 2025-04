Imprenditore strozzato con tassi da usura nei guai anche un commercialista intermediario e la figlia

Imprenditore novarese in grave crisi finanziaria, dopo che alcuni istituti bancari gli hanno negato un finanziamento, si è rivolto al suo commercialista di fiducia, che per risolvere il problema ha trovato un altro suo cliente, impreditore di Gallarate, disposto a prestare 300mila euro. Ma a.

