Il volo di Cecilia Sala alle 1530 a Ciampino Meloni | Grazie a chi ha lavorato al suo ritorno

Il volo di Cecilia Sala alle 15,30 a Ciampino. Meloni: "Grazie a chi ha lavorato al suo ritorno"

«È inl’aereo che riporta a casada Teheran». Ne dà notizia Giorgiain un post sui Social. «a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence – prosegue il post della premier – la nostra connazionale è stata rilasciata dautorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile ildi, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi».libera: la notizia su tutti i siti internazionali.libera: la notizia in apertura dei siti internazionaliIl direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, a quanto si apprende, è andato personalmente a Teheran per prendere