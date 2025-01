Ilgiorno.it - Torneo della Befana: "Grazie alle società"

Leggi su Ilgiorno.it

Socializzazione, impegno, divertimento e sport. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’ottavodi volley dedicato alla. "Per prima cosa, un grandeche hanno partecipato nell’organizzazione del. Sono momenti in cui si mettono in risalto le fasce giovanili e che riempiono i palazzetti di tante famiglie egria. La Goss Volley ancora una volta ha fatto un grandissimo lavoro e la presenza di nuovi elementi nell’associazione ha aiutato a valorizzarla ancora di più.ai volontari che con il loro impegno, dsalamelle all’intrattenimento, alla musica al coordinamento, sono la forza motrice di questi eventi che aiutano anche i più giovani ad avvicinarsi allo sport che non è solo attività fisica ma è anche un percorso educativo. Bollate ammetto che risponde bene allo sport e il sogno sarebbe quello di avere uno spazio per ogni", conclude Ida De Flaviis, assessore allo Sport e tempo libero.