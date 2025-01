Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 Gennaio 2025: Lope E Vera Si Lasciano!

Ladal 13 al 17si separano definitivamente, creando molta sofferenza al cuoco. Intanto Curro prende una decisione inaspettata!Laprosegue e, nel corso delledal 13 al 17, al centro dell’attenzione ci saranno. I due finiranno per separarsi dopo tutti i problemi e gli attriti, cosa che causerà grandi problemi a, il quale farà davvero fatica a riprendersi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Martina è demotivata perché non riesce in alcun modo a separare sua madre dal conte.prova ad essere sincera con, anche se non completamente, e gli dice che il denaro appartiene alla sua famiglia e che per questo lei l’ha conservato senza mai spenderlo.